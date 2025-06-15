Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 16: Der Tod siegt immer
42 Min.Ab 12
Während eines Ausflugs zum Strand entdeckt Prue eine Frau, von der sie beobachtet und fotografiert wird. Plötzlich taucht hinter dieser Frau eine Schattengestalt auf, die aber nur von Prue gesehen werden kann - Phoebe nimmt diese Gestalt nicht wahr. Prue heftet sich nun an die Fersen der Frau und macht bald eine erstaunliche Feststellung: Die Schattengestalt ist der Tod höchstpersönlich.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
12
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.