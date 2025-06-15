Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 4: Das Zeitportal
42 Min.Ab 12
Phoebe, Piper und Prue sind auf dem Weg zu einer Halloween-Party, als sich ein Zeitfenster öffnet und sie in die Vergangenheit geschleudert werden. Im Virginia des Jahres 1660 braucht die gute Hexe Eva dringend Hilfe: Eine werdende Mutter ist von der bösen Hexe Ruth Cobb entführt worden. Ruth will das Neugeborene dem Bösen zuführen. Doch Phoebe, Piper und Prue haben ein Problem: Durch die Zeitreise haben sie ihre Zauberkräfte verloren. Bald sitzen ihnen Hexenjäger im Nacken.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.