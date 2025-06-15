Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 3Folge 4
Folge 4: Das Zeitportal

42 Min.Ab 12

Phoebe, Piper und Prue sind auf dem Weg zu einer Halloween-Party, als sich ein Zeitfenster öffnet und sie in die Vergangenheit geschleudert werden. Im Virginia des Jahres 1660 braucht die gute Hexe Eva dringend Hilfe: Eine werdende Mutter ist von der bösen Hexe Ruth Cobb entführt worden. Ruth will das Neugeborene dem Bösen zuführen. Doch Phoebe, Piper und Prue haben ein Problem: Durch die Zeitreise haben sie ihre Zauberkräfte verloren. Bald sitzen ihnen Hexenjäger im Nacken.

