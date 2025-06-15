Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die Bruderschaft

sixxStaffel 3Folge 19
Die Bruderschaft

Die BruderschaftJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 19: Die Bruderschaft

41 Min.Ab 12

Zu ihrem Entsetzen muss Phoebe entdecken, dass Cole Mitglied einer dämonischen Bruderschaft ist. Doch dann stellt sich heraus, dass er undercover die Machenschaften dieser Gemeinschaft auszuspionieren versucht. Entgegen Phoebes Warnung verfolgt er seine Strategie. Zwar kann Cole den abgefeimten Plan des Anführers der Bruderschaft erfolgreich verhindern, doch dann wird er enttarnt.

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

