Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 3Folge 7vom 09.12.2025
Folge 7: Alle oder keine

42 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Cole Turner alias Balthasar wird von der Triade unter Druck gesetzt - er soll endlich die drei Schwestern töten. Doch Turner hat sich in Phoebe verliebt, und deshalb fällt ihm sein Auftrag schwer. Er bittet den Dämon Andras um Hilfe, der bei seinen Opfern Zwietracht sät. Der Plan geht auf: Phoebe, Piper und Prue beginnen sich zu streiten und verlieren ihr Zusammengehörigkeitsgefühl - und ihre Macht. Phoebe leidet unter der Situation und sucht ausgerechnet bei Turner Trost.

