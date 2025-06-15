Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 3Folge 8
Folge 8: Balthasar

43 Min.Ab 12

Staatsanwalt Cole Turner, der sich unsterblich in Phoebe verliebt hat, ist in Wirklichkeit der böse Dämon Balthasar und hat den Auftrag, die Schwestern zu vernichten. Während Prue und Piper den Kampf mit ihm aufnehmen, schlägt Phoebe alle Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass er der Dämon sein könnte, in den Wind. Doch dann stellen die drei Schwestern Cole Turner - und er verwandelt sich vor ihren Augen in Balthasar. Er nimmt Phoebe als Geisel und flieht in ein Museum.

