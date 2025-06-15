Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 3Folge 3
43 Min.Ab 12

Weil die höheren Mächte ihr Leo genommen haben, will Piper nicht länger für sie gegen das Böse kämpfen. Ihre Schwestern Phoebe und Prue dagegen helfen einem kleinen Mädchen, das von Trollen verfolgt wird. Weil sie als Erwachsene keine Trolle sehen können, müssen sie einen besonderen Zauberspruch anwenden - und dafür bräuchten sie Piper. Nur mit äußerster Mühe können sie ihre Schwester dazu bewegen, den Streik zu beenden. Gemeinsam gelingt es ihnen, die Trolle zu besiegen.

