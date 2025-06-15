Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachdem Barbas und Gideon versucht haben, Wyatt zu töten, ist Leo außer sich vor Zorn. Blind vor Wut, beginnt er sogar dem Ältestenrat zu misstrauen. Allerdings ahnt er nicht, dass Barbas der Grund für seinen unsagbaren Zorn ist, denn er hat sich Leos Gedanken bemächtigt. Mithilfe von Leos blutigem Rachefeldzug will der Dämon die Ältesten vernichten. Indes sucht Paige nach einer Lösung, um die Zauberschule nach Gideons Tod weiterlaufen zu lassen.

