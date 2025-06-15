Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Ohne Schutzengel

sixxStaffel 7Folge 7
Ohne Schutzengel

Folge 7: Ohne Schutzengel

40 Min.Ab 12

In der Stadt häufen sich die tödlichen Unfälle. Paige findet heraus, dass der Dämon Sarpedon den Menschen ihre Schutzengel stiehlt. Indes versucht Leo wieder seinen Glauben an das Gute zu finden und reist in sein Inneres. Dort trifft er auf die machthungrigen Avatare, die Leo auf ihre Seite ziehen wollen. Als Piper und Phoebe im Kampf mit einem Dämon tödlich verletzt werden, bleibt Leo keine andere Wahl: Er muss ein Avatar werden, um das Leben der beiden zu retten ...

