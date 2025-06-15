Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 15: Feuer und Flamme
41 Min.Ab 12
Darryl bittet die Hexen um Hilfe, denn er befürchtet, dass sein Freund Mike von einem Geist namens George besessen ist. Phoebe, Paige und Drake finden heraus, dass dieser ominöse George 1899 bei einem Brand in einem Kabarett mit hunderten anderer ums Leben kam. George benutzt Mike, um so um Hilfe zu bitten, all die verlorenen Seelen zu erlösen. Phoebe und Drake reisen ins Jahr 1899, um George zu helfen, und stellen fest: Sie können nicht mehr in die Gegenwart zurückreisen.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.