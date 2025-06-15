Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmageddon

sixxStaffel 7Folge 13
Charmageddon

CharmageddonJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 13: Charmageddon

40 Min.Ab 12

Die Welt scheint unter der Herrschaft der Avatare perfekt zu sein. Doch auch in Utopia gibt es ein dunkles Geheimnis: Leo findet heraus, dass die Avatare das Schicksal eines jeden Menschen kontrollieren und unliebsame Bewohner kurzerhand töten. Deshalb verbündet sich Leo mit dem Dämon Zankou. Gemeinsam versuchen sie, die Weltübernahme der Avatare rückgängig zu machen. Doch dazu brauchen sie die Macht der Drei ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen