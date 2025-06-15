Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Freaky Phoebe

sixxStaffel 7Folge 19
Folge 19: Freaky Phoebe

40 Min.Ab 12

Die machtbesessene Hexe Imara hat Phoebe mit einem Zauber belegt, der bewirkt, dass ihre Seelen die Körper tauschen. Während Phoebe dadurch als Gefangene in der Unterwelt landet, plant Imara, Zankou in seiner Macht zu schwächen, um so die Gewalt über die Unterwelt zu erlangen. Als es Phoebe gelingt, aus der Gefangenschaft zu entfliehen, wird sie von Paige und Piper im Kampf bezwungen. Die beiden ahnen nicht, dass Phoebes Geist in Imaras Körper wohnt ...

sixx
