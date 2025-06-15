Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 8: Der burmesische Falke
42 Min.Ab 12
In der Zauberschule wird ein Lehrer erschossen, und das, obwohl die Schule eigentlich mit einem Zauber vor Gewalttaten geschützt ist. Agent Brody und Paige stoßen bei ihren Nachforschungen auf ein geheimnisvolles Buch. Doch plötzlich entwickelt das Buch ein Eigenleben und versetzt die beiden in die Vergangenheit. Um wieder in ihre Zeit zurückkehren zu können, müssen sie den sagenumwobenen Burmesischen Falken zerstören.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.