Charmed - Zauberhafte Hexen

Im Bann des Blauen Mondes

sixxStaffel 7Folge 6
Im Bann des Blauen Mondes

Im Bann des Blauen MondesJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 6: Im Bann des Blauen Mondes

40 Min.Ab 12

Bei den Halliwells ist die Stimmung gedrückt. Genau jetzt wird ihnen von den Ältesten ein neuer Wächter des Lichts zugeteilt. Aber bevor er seinen Dienst antreten kann, wird der Neue von drei Monstern angefallen und beinahe getötet. Die Ältesten vermuten, dass Leo etwas mit dem Anschlag zu tun hat. Die Nachforschungen der drei Schwestern ergeben, dass die Angriffe auf mysteriöse Weise mit dem "Blauen Mond", dem zweiten Vollmond im Monat, zusammenhängen ...

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

