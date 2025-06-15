Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 9: Was ist mit Leo los?
41 Min.Ab 12
Leo gesteht Piper, dass er ein Avatar geworden ist. Natürlich nimmt Piper das alles andere als begeistert auf. Schließlich wird von den Avataren gesagt, dass sie die große angekündigte Gefahr sind. Als Brody von Leos Verwandlung erfährt, beschließt er, ihn zu töten. So will er den Tod seiner Eltern rächen, die von den Avataren ermordet wurden. Als Brody im Kampf gegen Leo stirbt, fasst Leo eine folgenschwere Entscheidung ...
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.