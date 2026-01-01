Der Tod steht ihnen gutJetzt kostenlos streamen
Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 21: Der Tod steht ihnen gut
41 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Zankous Plan, die Schwestern verletzbar zu machen und so das Buch der Schatten in seinen Besitz zu bringen, scheint aufzugehen: Phoebe und Paige sind am Boden zerstört, weil es ihnen nicht gelungen ist, zwei Morde zu verhindern. Piper erkennt, dass Zankou und der Alchimist, sein Helfer, hinter den Taten stecken und macht sich auf die Suche nach ihnen. Gleichzeitig muss sich Darryl entscheiden, die Schwestern zu schützen oder mit Inspektor Sheridan zu kooperieren ...
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.