Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 22: Macht oder Leben
41 Min.Ab 12
Mit dem Buch der Schatten in seiner Gewalt, beraubt Zankou die Schwestern ihrer Kräfte, indem er einen Zauber anwendet. Damit ist er jetzt in der Lage, die Pläne der Schwestern vorauszusehen und zu vereiteln. Piper, Phoebe und Paige sehen damit nur noch eine Möglichkeit, Zankou zu stoppen: Sie müssen sich selbst opfern. Indes vertraut Agent Keyes seinen Verdacht über die Kräfte der Halliwells Inspector Sheridan an, der sich nun persönlich davon überzeugen will ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.