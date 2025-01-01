Das Küstenrevier
Folge 10: Schwere Kost
35 Min.Ab 12
Nach einem Streit zwischen Benni und seiner Mutter ist es ausgerechnet Hannas Ex Alex, der den Teenie wieder auffängt. Hanna ist beeindruckt von seinem Gespür für ihren Sohn und die beiden nähern sich wieder an. Als im Küstritzer Kuchenstübchen eine ältere Dame nach dem Verzehr einer vergifteten Torte um ihr Leben kämpft, ermitteln Kommissarin Thomsen und Tia. Sie stoßen dabei auf mehr als einen Rosenkrieg zwischen der Besitzerin Ilka Hafner und Noch-Ehemann Tobias.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen