Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 10
Folge 10: Schwere Kost

35 Min.Ab 12

Nach einem Streit zwischen Benni und seiner Mutter ist es ausgerechnet Hannas Ex Alex, der den Teenie wieder auffängt. Hanna ist beeindruckt von seinem Gespür für ihren Sohn und die beiden nähern sich wieder an. Als im Küstritzer Kuchenstübchen eine ältere Dame nach dem Verzehr einer vergifteten Torte um ihr Leben kämpft, ermitteln Kommissarin Thomsen und Tia. Sie stoßen dabei auf mehr als einen Rosenkrieg zwischen der Besitzerin Ilka Hafner und Noch-Ehemann Tobias.

SAT.1
