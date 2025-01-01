Romeo and Julia from the blockJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 13: Romeo and Julia from the block
34 Min.Ab 12
Felix rettet ein ausgesetztes Neugeborenes vor den kalten Temperaturen und bringt es aufs Küstenrevier. Kommissarin Hanna fahndet unter Hochdruck nach der Mutter. Als ein verstörendes Video der vermissten 16-jährigen Ella Ritter auftaucht, steht fest, dass sie die Kindesmutter sein muss und in Lebensgefahr schwebt. Harry und Nele genießen ihr erstes Date. Doch als ein Kuss in der Luft liegt, wird Harry von den Erinnerungen an seine verstorbene Frau Simone eingeholt.
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen