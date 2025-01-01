Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 13
34 Min.Ab 12

Felix rettet ein ausgesetztes Neugeborenes vor den kalten Temperaturen und bringt es aufs Küstenrevier. Kommissarin Hanna fahndet unter Hochdruck nach der Mutter. Als ein verstörendes Video der vermissten 16-jährigen Ella Ritter auftaucht, steht fest, dass sie die Kindesmutter sein muss und in Lebensgefahr schwebt. Harry und Nele genießen ihr erstes Date. Doch als ein Kuss in der Luft liegt, wird Harry von den Erinnerungen an seine verstorbene Frau Simone eingeholt.

