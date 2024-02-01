Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Wahnsinnig verliebt

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 01.02.2024
Wahnsinnig verliebt

Wahnsinnig verliebtJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 16: Wahnsinnig verliebt

35 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12

Als Jonas Heller seine Freundin bei der Arbeit in einer Tankstelle besuchen will, wird er Opfer eines Raubüberfalls. Angeschossen durch eine Armbrust kämpft er im Krankenhaus um sein Leben. Bei der Ermittlung wird schnell klar, dass es der Täter nicht auf die Tankstellenware, sondern gezielt auf Heller abgesehen hatte. Harry und Yassin ermitteln, warum der junge Mann sterben sollte. Nach dem Mord in der Ankerklause versucht Chrissy die bösen Geister zu vertreiben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen