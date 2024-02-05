Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 18vom 05.02.2024
Folge 18: Am Pranger

35 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 12

Der Leiter des Jugendclubs "Küsti" Andreas Bensch wird verdächtigt, eine Minderjährige aufgefordert zu haben, ihm anzügliche Bilder zu schicken. Doch Bensch scheint mit den Bildern nichts zu tun zu haben. Als er zusammengeschlagen und gefesselt an einem Pfahl gefunden wird, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.

