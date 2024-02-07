Zum Inhalt springenBarrierefrei
Es rappelt in der Kiste

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 07.02.2024
Folge 20: Es rappelt in der Kiste

35 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 12

Die eifersüchtige Jasmin manipuliert Bennis Date mit Surfschülerin Merle, was zu einem Streit zwischen den beiden führt. Auf dem Revier müssen Harry, Ole und Tia den skurrilen Mord an dem Bestatter Bert Schmidt aufklären, dessen Leiche in einem seiner Särge versteckt wurde.

