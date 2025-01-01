Das Küstenrevier
Folge 21: Schneeball mit Handicap
35 Min.Ab 12
Alex will unbedingt ins Großbauprojekt Natalies einsteigen und sorgt dafür, dass der ursprüngliche Investor Sato kurz vor Vertragsabschluss ausfällt. Auf dem Golfplatz wird die Leiche eines Mannes gefunden. Einziger Zeuge ist der sechsjährige Mats, der jedoch selbst mit Kommissarin Hanna nicht reden will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen