Das Küstenrevier

My home is my Alptraum

SAT.1Staffel 1Folge 23vom 12.02.2024
Folge 23: My home is my Alptraum

35 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12

Bei einem Routineeinsatz in einer Hausbaustelle entdecken die Polizisten Ole und Tia die Leiche des Bauunternehmers Jürgen Drechsler. Die Hausbesitzer geraten in Verdacht, den Mann getötet zu haben. Doch nicht nur die beiden haben ein Motiv, sich an dem windigen Geschäftsmann zu rächen. Gleichzeitig läuft Hannas Spur zum Fahrer des schwarzen SUVs wieder heiß und sie hofft, endlich an den Drahtzieher zu kommen, der Benni schaden wollte.

