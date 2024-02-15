Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 15.02.2024
Folge 26: Lotto Toto Tod

35 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12

Hanna hat den Verdacht, dass die Jugendgang, mit der Benni in Rostock unterwegs war, gezielt beauftragt wurde, Häuser anzugreifen. Die Kommissarin weiht ihre beste Freundin Chrissy in ihr Geheimnis ein. Harry ermittelt im Falle eines Suizides schnell wegen Mordes, denn nicht nur seine Tippgemeinschaft war hinter dem Geld des Lottogewinners her.

