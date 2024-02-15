Das Küstenrevier
Folge 26: Lotto Toto Tod
35 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12
Hanna hat den Verdacht, dass die Jugendgang, mit der Benni in Rostock unterwegs war, gezielt beauftragt wurde, Häuser anzugreifen. Die Kommissarin weiht ihre beste Freundin Chrissy in ihr Geheimnis ein. Harry ermittelt im Falle eines Suizides schnell wegen Mordes, denn nicht nur seine Tippgemeinschaft war hinter dem Geld des Lottogewinners her.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen