Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Tödliche Nachbarschaft

SAT.1Staffel 1Folge 30vom 21.02.2024
Tödliche Nachbarschaft

Tödliche NachbarschaftJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 30: Tödliche Nachbarschaft

34 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 12

Kommissarin Hanna hat sich entschlossen, endlich auch Bennis Patenonkel und Polizeikollege Ole in ihr dunkles Geheimnis einzuweihen. Abgestraft von ihrer Clique verbringt Jasmin ihren Geburtstag allein und ausgerechnet Benni soll ihr diesen Tag retten. Eine Jugendfreundin von Polizeidirektorin Thomsen wird nach einem Nachbarschaftsstreit verdächtigt, ihren Nachbarn lebensgefährlich vergiftet zu haben. Thomsen ermittelt, um ihre Unschuld zu beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen