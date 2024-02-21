Das Küstenrevier
Folge 30: Tödliche Nachbarschaft
34 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 12
Kommissarin Hanna hat sich entschlossen, endlich auch Bennis Patenonkel und Polizeikollege Ole in ihr dunkles Geheimnis einzuweihen. Abgestraft von ihrer Clique verbringt Jasmin ihren Geburtstag allein und ausgerechnet Benni soll ihr diesen Tag retten. Eine Jugendfreundin von Polizeidirektorin Thomsen wird nach einem Nachbarschaftsstreit verdächtigt, ihren Nachbarn lebensgefährlich vergiftet zu haben. Thomsen ermittelt, um ihre Unschuld zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen