Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 32vom 23.02.2024
Folge 32: Fake Date

35 Min.Folge vom 23.02.2024Ab 12

In Küstritz wird eine Frau entführt und das Revier vermutet, dass sie Opfer eines Stalkers geworden ist. Die Zeit arbeitet gegen die Ermittler, die Frau lebend zu finden. Als bei Alex Beweismaterial im Fall Rostock sichergestellt wird, kann dieser seiner Ex-Freundin und Kommissarin Hanna beweisen, dass er damit nichts zu tun hat. Hanna glaubt, mit den neuen Spuren die wahren Täter gefunden zu haben. Doch Harry hat die Befürchtung, dass der Fall noch lange nicht aufgeklärt ist.

