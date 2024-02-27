Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 34vom 27.02.2024
Folge 34: Kein Wort!

35 Min.Folge vom 27.02.2024Ab 12

Jasmin und Benni sind über Nacht spurlos verschwunden und versetzen alle in Alarmbereitschaft. Hanna befürchtet, dass ihr Sohn entführt wurde. Ihr Vater Harry kämpft mit weiteren Sorgen, da Nele Küstritz für ein lukratives Jobangebot verlassen will. Als die beiden sich begegnen, entscheidet Nele mit dem Herzen. In Küstritz wird in ein Autohaus eingebrochen, doch die einzige Zeugin lügt bei ihrer Befragung, bis das Revier herausfindet, warum sie nicht aussagen kann.

