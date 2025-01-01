Das Küstenrevier
Folge 35: Ruhe in (Un-)Frieden
35 Min.Ab 12
Senior Siggi Hauser bricht auf seinem Bauernhof zusammen und verstirbt. Zunächst deutet alles auf Altersschwäche hin. Doch Streifenpolizeichef Ole ist skeptisch und findet Spuren für Hausers Tod in seiner DDR-Vergangenheit. Hanna möchte sich bei Alex für seine Hilfe bei der Suche bedanken, doch dann tauchen Beweise auf, dass Alex nicht ganz unschuldig am Verschwinden der Teenager war.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen