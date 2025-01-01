Das Küstenrevier
Folge 37: Das Hochzeitskomplott
35 Min.Ab 12
Kurz bevor Daniel Schirmer vor den Traualtar treten will, wird er von den Ermittlern Ole und Yassin wegen eines Raubüberfalls festgenommen. Als deutlich wird, dass die Familie der Braut die Hochzeit bereits im Vorfeld um jeden Preis verhindern wollte, wird in alle Richtungen ermittelt. Harry genießt sein junges Liebesglück mit Nele und ahnt nicht, welches Unwetter sich bereits über den beiden zusammenbraut.
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen