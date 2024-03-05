Besuch aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 39: Besuch aus der Vergangenheit
35 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Um an wichtige Informationen zu gelangen, muss Hanna Alex weiterhin Gefühle vorspielen. Doch als sie heimlich seine Sachen untersucht, steht er überraschend vor ihr. Wenige Tage nach seiner Gefängnisentlassung stirbt der Raubmörder Gustav Stamm vor den Augen von Polizeidirektorin Thomsen. Die Familie seines damaligen Opfers ist noch immer voller Hass auf den Mörder, aber auch ein Komplize des Raubüberfalls hätte ein Motiv. Thomsen muss den alten Fall noch einmal aufrollen ...
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen