Das Küstenrevier
Folge 4: Es lebe der Sandregenpfeifer
35 Min.Ab 12
Das Wiedersehen von Harry und der Pensionsbesitzerin Nele löst nicht nur zwischen ihnen Gefühle aus. Die eifersüchtige Bürgermeisterin Natalie setzt ihre Tochter Jasmin auf Benni an, um Harry näherzukommen. Hanna findet eine neue Spur, die sie im Brandanschlag in Rostock weiterbringt. Und im Fall des angefahrenen Fahrradladenbesitzers Berger wird klar, dass es sich dabei nicht um einen Unfall handelt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen