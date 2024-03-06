Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Affäre mit Nebenwirkung

SAT.1Staffel 1Folge 40vom 06.03.2024
Affäre mit Nebenwirkung

Das Küstenrevier

Folge 40: Affäre mit Nebenwirkung

35 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 12

Hanna versucht, das Puzzle um Alex Verwicklung in die illegalen Entmietungen in Rostock zu lösen. Je mehr sie weiß, desto gefährlicher scheint es für sie zu werden. Nach einem Streit mit Benni wird Jasmin klar, dass sie diesmal wohl zu weit gegangen ist und sie versucht zum ersten Mal, zu ihren Gefühlen zu stehen. In Küstritz wird ein Schlager-DJ im eigenen Haus erstochen und Ole ist sich sicher, dass der Mann wohl auf zu vielen Partys gleichzeitig getanzt hat.

SAT.1
