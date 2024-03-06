Affäre mit NebenwirkungJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 40: Affäre mit Nebenwirkung
35 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 12
Hanna versucht, das Puzzle um Alex Verwicklung in die illegalen Entmietungen in Rostock zu lösen. Je mehr sie weiß, desto gefährlicher scheint es für sie zu werden. Nach einem Streit mit Benni wird Jasmin klar, dass sie diesmal wohl zu weit gegangen ist und sie versucht zum ersten Mal, zu ihren Gefühlen zu stehen. In Küstritz wird ein Schlager-DJ im eigenen Haus erstochen und Ole ist sich sicher, dass der Mann wohl auf zu vielen Partys gleichzeitig getanzt hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen