Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Rumble ein letztes Mal

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 07.03.2024
Rumble ein letztes Mal

Rumble ein letztes MalJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 41: Rumble ein letztes Mal

35 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12

Nachdem der ehemalige Profiboxer Joe Münger nach einem Showkampf tot am Straßenrand gefunden wurde, ermitteln Kommissarin Hanna und Polizeimeisterin Tia undercover im Boxclub. Dabei machen sie eine schmerzhafte Entdeckung. Bürgermeisterin Natalie führt weiterhin ihren Rachefeldzug gegen Harry und Nele. Dabei schreckt sie auch nicht zurück, das Andenken an ihre verstorbene Freundin Simone zu zerstören.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen