SAT.1Staffel 1Folge 42vom 08.03.2024
Folge 42: Your home is my castle

35 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12

Bei einer Zwangsräumung wird eine Leiche aufgefunden. Polizeichef Ole ermittelt mit Yassin, weshalb der Mietnomade an giftigen Dämpfen starb. Unbedacht lädt Felix seinen Kumpel Alex zum Essen ein. Hanna muss an diesem Abend Alex weiterhin Gefühle vorspielen, um ihre Ermittlungen gegen ihn zu decken. Doch das Treffen ist überschattet von anderen Sorgen, denn draußen herrscht ein Sturm und von Felix und seinem Fischkutter fehlt jede Spur.

SAT.1
