Das Küstenrevier
Folge 44: Zum Totlachen
35 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 12
Clown Pepino wird auf offener Straße mit einer Waffe bedroht und nur die Fehlzündung der selbstgebauten Pistole rettet ihm das Leben. Das Revier ermittelt und stößt dabei auf einen kriminellen Ring mitten in Küstritz. Natalie verfolgt ihren perfiden Plan, einen Keil zwischen Nele und Harry zu treiben und erpresst skrupellos Neles neuen Geschäftspartner. Bennis Schulprojekt bringt Hanna in Erklärungsnot und sie muss Benni an seinen Praktikumsplänen hindern, um ihn zu schützen.
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen