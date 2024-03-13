Das Küstenrevier
Folge 45: Der Internetprinz
35 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 12
Nachdem sich Alma Schmied zum ersten Mal mit ihrem Onlineflirt getroffen hat, findet Harry die junge Frau völlig benommen am Straßenrand. Unterdessen stößt Hanna bei ihren Privatermittlungen auf Geister der Vergangenheit und muss schmerzlich erkennen, wer Alex wirklich ist. Benni vertraut Jasmin an, warum er sein Praktikum bei Alex nicht starten kann und setzt Jasmin so in Alarmbereitschaft.
Das Küstenrevier
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen