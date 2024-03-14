Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 46vom 14.03.2024
Folge 46: Karussell der Puppen

35 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Als eine wertvolle Sammlerpuppe auf offener Straße gestohlen wird, ist die Aufregung groß, denn der Antiquitätenhändler verstirbt tragisch bei diesem Überfall. In den Fokus der Ermittlung rücken mehrere Puppeninteressenten und die Spur führt in vergangene Zeiten. Harry schwebt im Liebesglück mit Nele und ahnt nichts von Natalies böser Intrige gegen die beiden. Doch leider geht Natalies perfider Plan auf.

SAT.1
