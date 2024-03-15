Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Bis auf die Knochen

SAT.1Staffel 1Folge 47vom 15.03.2024
Bis auf die Knochen

Bis auf die KnochenJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 47: Bis auf die Knochen

35 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 12

Ein Jagdhund findet im Wald einen menschlichen Knochen und Polizeidirektorin Thomsen und Polizeimeister Yassin müssen zehn Jahre in die Vergangenheit reisen, um den Mord aufzuklären. Harry ist tief getroffen von Neles Plänen, seinen heiligen Apfelgarten zu übernehmen und bricht mit seiner neuen großen Liebe. Doch als er den wahren Schuldigen ausmachen kann, scheint es bereits zu spät für eine Versöhnung der beiden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen