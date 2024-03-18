Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Chicos Geheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 48vom 18.03.2024
Chicos Geheimnis

Chicos GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 48: Chicos Geheimnis

35 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12

Alex kommt Hannas Recherchen über ihn auf die Spur. Nichtsahnend nimmt die Kommissarin Alex bei sich auf, als dieser eine neue Bleibe sucht. Nachdem eine Mutter in ihrer Wohnung niedergeschlagen wurde, ermittelt das Revier im Falle eines Familiendramas mit einem wertvollen Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen