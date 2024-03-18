Das Küstenrevier
Folge 48: Chicos Geheimnis
35 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12
Alex kommt Hannas Recherchen über ihn auf die Spur. Nichtsahnend nimmt die Kommissarin Alex bei sich auf, als dieser eine neue Bleibe sucht. Nachdem eine Mutter in ihrer Wohnung niedergeschlagen wurde, ermittelt das Revier im Falle eines Familiendramas mit einem wertvollen Geheimnis.
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen