Das Küstenrevier
Folge 49: Kein Herz und keine Seele
35 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 12
Nachdem eine Friseurin ihren Ex-Freund mit einer Schere angegriffen hat, plädiert sie auf Notwehr und beschuldigt ihn des Stalkings. Polizeimeisterin Tia wird daraufhin von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt und bringt die junge Frau mit einem Alleingang in Gefahr. Nach der Trennung von Harry plant Nele, Rügen zu verlassen. Doch ihre neuen Küstritzer Freunde zeigen ihr, wie wertvoll ein echtes Zuhause sein kann.
Das Küstenrevier
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
