SAT.1Staffel 1Folge 49vom 19.03.2024
35 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 12

Nachdem eine Friseurin ihren Ex-Freund mit einer Schere angegriffen hat, plädiert sie auf Notwehr und beschuldigt ihn des Stalkings. Polizeimeisterin Tia wird daraufhin von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt und bringt die junge Frau mit einem Alleingang in Gefahr. Nach der Trennung von Harry plant Nele, Rügen zu verlassen. Doch ihre neuen Küstritzer Freunde zeigen ihr, wie wertvoll ein echtes Zuhause sein kann.

