Das Küstenrevier
Folge 50: Geisterstunde
35 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 12
Alex hat einen tödlichen Auftrag. Doch er versucht, seine große Liebe Hanna zu retten, indem er Benni erpresst, ihm das nötige Druckmittel zu bringen. Harry und Ole ermitteln im Falle eines sagenhaften Familienfluches, nachdem der letzte Nachkomme einer Adelsfamilie ermordet wurde. Laut Sage kann nur einer dafür verantwortlich sein: Piratenanführer Tjark. Doch dieser ist bereits seit 300 Jahren tot und Geister gibt es nicht ... oder etwa doch?
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen