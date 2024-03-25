Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Angespülte (Halb-)Wahrheiten

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 25.03.2024
Angespülte (Halb-)Wahrheiten

Angespülte (Halb-)WahrheitenJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 53: Angespülte (Halb-)Wahrheiten

35 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 12

Inzwischen ist das komplette Küstritzer Revier in Hannas Ermittlungen eingeweiht und auf Spurensuche nach Satos Leiche. Alex schreckt nun nicht mehr davor zurück, aufs Ganze zu gehen und raubt Natalie ihr Liebstes und zwingt sie, ihm bei seinen Plänen zu helfen. Als Nele eine Leiche am Strand findet, rückt ein dänischer Tourist ins Blickfeld der Ermittler und der scheint nicht nur mit diesem Toten in Verbindung zu stehen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen