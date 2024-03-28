Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 56vom 28.03.2024
35 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12

Nele möchte wieder mehr zu sich selbst finden und Natalies Konventionalstrafe abbezahlen. Sie plant deshalb, Küstritz auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Doch der Abschied fällt ihr schwer und kurz vor Abreise trifft sie noch einmal auf die Person, die ihr am meisten bedeutet. Polizeidirektorin Thomsen ist auf der blutigen Spur eines vermeintlich traumtänzelnden Täters und kann nicht glauben, was in der Schreckensnacht wirklich passiert ist.

