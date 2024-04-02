Das Küstenrevier
Folge 57: Wer rettet Franky?
35 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 12
Während einer Polizeikontrolle erwischt Yassin einen 13-Jährigen beim Fahren eines geklauten Autos. Ausgestattet mit Profiequipment, scheint er Teil einer großen kriminellen Bande zu sein. Nachdem Hanna ihren gefährlichen Ex-Freund festnehmen konnte, versucht sie, mit Alex abzuschließen. Allerdings muss sie sich selbst eingestehen, dass ihr das nicht so recht zu gelingen scheint, ohne ihm ein letztes Mal gegenüberzustehen.
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen