Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Nach Hause, nach Hause

SAT.1Staffel 1Folge 6
Nach Hause, nach Hause

Nach Hause, nach HauseJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 6: Nach Hause, nach Hause

35 Min.Ab 12

In einem Küstritzer Seniorenheim verschwinden zwei demente Bewohner und geraten ins Visier der Polizei, da sie sich an einen Tatort verirrt haben. Haben die Senioren etwas mit dem Mord zu tun? Während Harry der Pensionsbesitzerin Nele hilft, ihr gestohlenes Weltmeisterboard wiederzufinden, lernen sich die beiden näher kennen. Schutzpolizeichef Ole ahnt, dass Harry und Hanna in einem geheimen Fall ermitteln und konfrontiert seinen besten Freund mit einem Beweis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen