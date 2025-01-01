Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 7
Folge 7: Wenn ein Nein nicht reicht

35 Min.Ab 12

Harry und Hanna beschließen, ihren Freund und Kollegen Ole zu seiner eigenen Sicherheit nicht in ihre geheime Ermittlung einzuweihen. Hanna wird auf offener Straße fast angefahren und von den traumatischen Vorfällen ihres Sohn eingeholt. Auch Benni wird zum Opfer, als Jasmin alle Mitschüler gegen ihn aufhetzt. Im Boardway beschuldigt eine junge Frau zwei Gäste der sexuellen Belästigung. Als einer der Verdächtigten tot aufgefunden wird, muss das Team herausfinden, wer gelogen hat.

SAT.1
