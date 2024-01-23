Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 23.01.2024
Folge 9: (...) und der Haifisch hat keine Zähne

35 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Alex will in das Marina Ressort einsteigen und sieht darin auch eine Chance, Hanna wieder nah sein zu können und sie für sich zurückzugewinnen. Bürgermeisterin Natalie tut alles dafür, das erste Date von Harry und Nele zu sabotieren und sich selbst wieder ins Rennen um Harrys Herz zu bringen. Benni ist geschockt, als er erfährt, dass sein Opa Harry über die Ereignisse in Rostock Bescheid weiß und sieht darin einen großen Vertrauensbruch seitens seiner Mutter.

SAT.1
