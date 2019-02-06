Folge vom 06.02.2019
Vorfreude ist die schönste FreudeJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 06.02.2019: Vorfreude ist die schönste Freude
45 Min.Folge vom 06.02.2019Ab 6
Molly aus Georgia besitzt eine Wäscheboutique und ist alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern. Heiraten kam für die 41-Jährige nie in Frage, bis sie während eines Urlaubs in der Dominikanischen Republik Luis kennenlernte. Der 26-Jährige sieht blendend aus und hat nach nur zwei Monaten um Mollys Hand angehalten. Nun will sie ihren dominikanischen Verlobten schnell heiraten, um mit ihm zusammen in den USA leben zu können. Leider ist Teeny-Tochter Olivia vom neuen Mann ihrer Mutter gar nicht begeistert. Auch Elizabeth aus Tampa, Florida, hat ihren Traumtypen nicht vor der Haustür gefunden: Der muskelbepackte Andrei kommt aus Moldawien und ist ein echter Macho.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.