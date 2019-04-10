Folge vom 10.04.2019
Ein Kleid für MollyJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 10.04.2019: Ein Kleid für Molly
43 Min.Folge vom 10.04.2019Ab 12
Die schöne Philippinin Aika lebt seit ein paar Wochen in Arizona bei ihrem Verlobten Josh und ist nicht glücklich darüber, dass er ständig mit ihrem guten Aussehen angibt und sie sogar zu einer Model-Agentur schleppt. Denn Aika möchte nur Ehefrau und Mutter sein. Doch beim Kauf des Verlobungsrings gibt es die nächste Enttäuschung: Beim Antrag hatte Josh ihr den Ring seiner Ex geschenkt, nun will sie einen neuen, doch der Diamant ihrer Wahl ist ihm zu teuer. Auch bei Elizabeth und Andrei läuft es nicht glatt, als der Moldawier seinen Schwiegervater in spe trifft: Der befürchtet, dass das Paar ihm auf der Tasche liegen wird und verweigert jede Unterstützung.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.