Eine Entscheidung kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 20.03.2019: Eine Entscheidung kommt selten allein
45 Min.Folge vom 20.03.2019Ab 6
Während Andrei aus Moldawien bei der Anhörung für das Verlobtenvisum ist, macht sich Elizabeth große Sorgen, ob alles klappt. Sie liebt den 31-Jährigen über alles und möchte ihn sofort heiraten. Doch als er mit ausdruckslosem Gesicht zurück ins Wartezimmer kommt, rechnet Elizabeth mit dem Schlimmsten. In Woodstock, Georgia, will Luis erneut um Mollys Hand anhalten, weil er beim ersten Mal keinen Ring hatte. Doch nun gibt es neue Probleme. Bei David und seiner jungen thailändischen Freundin war die Verlobung zwar recht harmonisch, doch der 48-Jährige ist jetzt völlig pleite und traut sich außerdem nicht, seinen Töchtern von der anstehenden Hochzeit zu erzählen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.